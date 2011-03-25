Наша Украина обещает помощь участникам гражданских протестов

Депутатская группа партии “Наша Украина” выражает солидарность с требованиями организаций предпринимателей и других общественных групп, которые проводят всеукраинский автомобильный марш и многочисленные акции протеста в разных регионах страны.

”Мы выступаем категорически против псевдо-реформ власти, ведущих к обнищанию и нарушению прав миллионов украинцев, а именно: усиление налогового и административного давления на малый и средний бизнес, правительственных проектов пенсионной реформы, жилищного и трудового кодексов, коммерциализация образования, увеличение безработицы, рост цен и падение реальных доходов, зарплат и пенсий граждан”, - говорится в переданном УНИАН заявлении депутатской группы партии “Наша Украина”.

В заявлении выражается убеждение, что “именно граждане должны быть полноправными хозяевами в нашей стране и определять государственную политику, а не чиновники или олигархи, захватившие власть и ведущие страну к упадку”.

”Мы готовы к тесному сотрудничеству с координационным советом Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины, другими общественными структурами, профсоюзами с целью представления и выполнения их требований в Верховной Раде, разработке и принятию эффективных альтернативных законопроектов к решениям власти. Сегодня на акции протеста против антинародных действий правительства АЗАРОВА поднимаются учителя, медики, шахтеры, рабочие и студенты, как на западе, так и на востоке страны”, - отмечается в документе.

В партии заверили, что “Наша Украина” будет оказывать правовую и организационную помощь организаторам и участникам гражданских протестов.

”Наша общая задача сегодня - контроль за властью и недопущение действий чиновников, которые будут ограничивать права и ухудшать жизнь людей”, - отмечается в заявлении.