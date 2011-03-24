В ВР появился законопроект о денонсации «Харьковских соглашений»

Сегодня народный депутат, заместитель председателя политсовета “Нашей Украины” Андрей ПАРУБИЙ зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о денонсации «Харьковских соглашений», которые были подписаны между Украиной и Россией 27 апреля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

По убеждению А.ПАРУБИЯ, такое соглашение было подписано и ратифицировано “вопреки Конституции, национальным интересам Украины и реальной воле ее народа”.

”Ратификация “Харьковских соглашений” - одна из наиболее позорных страниц в истории Украины. Разрешение на фактически бессрочное пребывание войск Российской Федерации на территории Украины является оккупацией украинской территории. Ратификация “Харьковских соглашений” продемонстрировала, что политика команды ЯНУКОВИЧА полностью подчинена интересам политического руководства из Кремля. Это политика торговли украинской территорией, торговли национальными интересами, торговли нашим будущим”, - заявил А.ПАРУБИЙ, подчеркнув, что эти соглашения должны быть денонсированы.

Народный депутат также считает, что 27 апреля – в годовщину подписания межгосударственного соглашения – украинская общественность должна продемонстрировать протест антинародной и антиконституционной политике нынешнего Президента и правительства.