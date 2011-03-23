Кабмин одобрил законопроект, который упрощает открытие бизнеса

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который упрощает открытие бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, в ближайшее время документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

В частности, законопроектом предоставляется возможность основателям юридических лиц (кроме акционерных обществ) создавать уставный капитал в размерах и в составе, которые необходимы для начала ведения бизнеса.

На данный момент уставный капитал для обществ с ограниченной ответственностью должен быть не меньше суммы, которая равна одной минимальной зарплате, для акционерных обществ – не меньше 1250 минимальных зарплат.

«Соответственно, основателям не нужно будет вносить деньги в виде вкладов в уставный капитал к моменту государственной регистрации. Предложенные изменения также позволят сэкономить на оплате услуг банков при открытии временных счетов и на оплате за нотариальное засвидетельствование подписей основателей на учредительных документах и решениях основателей о создании юридического лица», – отметили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Кроме того, проектом закона упрощаются требования относительно обязательного нотариального оформления отдельных документов, которые подаются для проведения государственной регистрации прекращения юридического лица и физического лица-предпринимателя.

«Упрощение и оптимизация процедуры создания юридических лиц разных организационно-правовых форм хозяйствования будут поощрять предпринимателей к учреждению собственного дела в сложных экономических условиях и способствовать улучшению позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по критерию «открытие бизнеса», – сказано в сообщении.