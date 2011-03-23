Могилев отказался комментировать дело Гонгадзе: Я этого дела не знаю
16:26, 23 марта 2011Политика
1244
Говорит, поручений от ГПУ не было
Министерство внутренних дел Украины в последнее время не получало от Генеральной прокуратуры каких-либо поручений в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ сообщил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«В период последнего времени мы никаких поручений не получали. Возможно, это было в 2007-2009 годах, но мне об этом не известно», - сказал он.
По словам А.МОГИЛЕВА, он считает некорректным давать какие-либо комментарии по поводу этого дела.
«Я этого дела не знаю», - отметил министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter