Могилев отказался комментировать дело Гонгадзе: Я этого дела не знаю

Министерство внутренних дел Украины в последнее время не получало от Генеральной прокуратуры каких-либо поручений в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ сообщил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«В период последнего времени мы никаких поручений не получали. Возможно, это было в 2007-2009 годах, но мне об этом не известно», - сказал он.

По словам А.МОГИЛЕВА, он считает некорректным давать какие-либо комментарии по поводу этого дела.

«Я этого дела не знаю», - отметил министр.