Янукович поздравил VI Съезд Федерации профсоюзов

По случаю начала работы VI Съезда Федерации профессиональных союзов Украины Президент Украины Виктор Янукович направил поздравление его делегатам.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Примите искренние поздравления по случаю начала работы VI Съезда Федерации профессиональных союзов Украины – наибольшего представительного профсоюзного центра Украины.

В нынешних сложных условиях Федерация профессиональных союзов Украины продемонстрировала единство и сплоченность в отстаивании прав трудящихся на обеспечение занятости, достойных условий труда и социальных гарантий.

В современных условиях реформирования экономики, перехода Украины от традиционной системы социального партнерства к построению европейской модели социального диалога, утверждения в Украине европейских демократических ценностей государство заинтересовано в сильных и ответственных социальных партнерах.

Уверен, что ваша преданность делу защиты прав работающих граждан и профессионализм и впредь будут служить интересам народа, улучшению благосостояния миллионов украинцев.

Желаю плодотворной работы и новых успехов.

Крепкого вам всем здоровья, счастья, добра, мира и семейного согласия», – говорится в поздравлении Главы государства.