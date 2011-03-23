Кучма не хочет очной ставки с Мельниченко

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА не понимает, на каких основаниях записи его бывшего охранника Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны доказательствами по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня в интервью журналистам перед зданием Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, куда пришел на допрос по вызову следователя по нарушенному в отношении него уголовному делу в рамках расследования дела об убийстве Г.Гонгадзе.

«На каких основаниях?», - сказал Л.КУЧМА.

В то же время он заметил, что в Генпрокуратуру пришел, поскольку получил повестку.

Вместе с тем Л.КУЧМА не смог сказать, были ли указаны в повестке статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждено дело, поскольку не является юристом. «Я плохо знаю Уголовно-процессуальный кодекс, но, насколько я по информации знаю, превышение там служебных полномочий, злоупотребления там и так далее властью. Что-то такое, другого я не знаю», - сказал экс-Президент.

Л.КУЧМА отметил, что ему не хочется верить и думать о том, что «Генеральная прокуратура по чьей-то указке что-то делает».

Отвечая на вопрос, готов ли он к очной ставке со своим бывшим охранником Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, Л.КУЧМА сказал: «Нет, конечно. Не потому, что я не готов. Просто не хочу и не буду встречаться. Вы представляете, по каким причинам. Не хочу больше говорить».

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН заявил, что записи бывшего охранника экс-Президента Украины Л.КУЧМЫ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами в делах, возбужденных относительно убийства Г.Гонгадзе.