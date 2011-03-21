Жена похищенного палестинца подаст в суд на Украину

Вероника АБУСИСИ, жена палестинского инженера, который при таинственных обстоятельствах в феврале исчез в Украине, а позже стало известно, что он находится в израильской тюрьме, планирует подать на Украину в международный суд.

Об этом сообщает газета Kyiv Post.

"Я собираюсь подавать на Украину в Конституционный Суд, а также в Суд по правам человека в Страсбурге", - заявила В.АБУСИСИ, добавив, что планирует это сделать в ближайшее время.

По словам В.АБУСИСИ, которая является гражданкой Украины, украинская власть нарушила Статью 25 Конституции Украины, а также Декларацию прав человека.

Статья 25 Конституции говорит о невозможности высылать за пределы государства или передавать другому государству граждан Украины, а Дирар АБУСИСИ, по словам его жены, имел уже готовое разрешение на проживание в Украине.

Женщина также сообщила, что обратится в суд также против Палестинской Автономии и государства Израиль в связи с "бездействием Палестинской Автономии и наглостью Израиля".

По ее словам, Д. АБУСИСИ так и не было предъявлено официального обвинения, хотя уже было два судебных слушания по его делу.

При этом жена заявила, что по данным адвокатов у Д.АБУСИСИ начались проблемы со здоровьем. "У него начинаются проблемы с сердцем и обострение язвы желудка", - сказала она.

Женщина также сообщила, что написала просьбу о встрече с главой СБУ Валерием ХОРОШКОВСКИМ и ждет ответа.

"Я поражаюсь! Израиль уже сегодня признал факт похищения моего мужа, а Украина до сих пор не признала, что этот человек был похищен с территории Украины", - сказала В.АБУСИСИ.

СБУ и Генпрокуратура пока не комментируют исчезновение Д.АБУСИСИ с украинской территории, в то время как Министерство внутренних дел заявило, что милиция не задерживала и не получала от других государств просьб арестовать или вывезти палестинца из Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, появилась информация, что Государство Израиль впервые признало свою причастность к похищению палестинского инженера Д.АБУСИСИ, который исчез на территории Украины в середине февраля. Признание состоялось во время слушаний, состоявшихся в минувший четверг в мировом суде Петах-Тиквы. Заместитель председателя суда Лея ЛЕВ-ОН частично сняла запрет на публикацию информации о данном деле и разрешила обнародовать тот факт, что Д.АБУСИСИ был арестован «с целью расследования» и находится в израильской тюрьме.

Запрет на публикацию любой другой информации по делу, включая обстоятельства ареста Д.АБУСИСИ, подозрения в его адрес и результаты проведенного следствия, сохранен еще на 30 дней.

Об исчезновении Д.АБУСИСИ 23 февраля заявила его жена Вероника. По ее словам, ее муж выехал из Харькова в Киев, однако, как выяснилось позже, в ночь на 19 февраля, по словам проводника вагона №6, двое неизвестных высадили Дирара из поезда на одной из станций.

Как отметила В.АБУСИСИ, узнав о том, что случилось, она срочно прилетела в Киев и вместе с братом мужа пыталась добиться от столичных правоохранительных органов, в частности, на железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский», чтобы они приняли заявление для розыска. Однако, как утверждала В.АБУСИСИ, милиция без каких-либо объяснений отказалась принять заявление. В.АБУСИСИ не исключила, что ее муж был похищен с целью получения выкупа, а также в связи с его профессиональной деятельностью, поскольку Д.АБУСИСИ в Секторе Газа занимал высокую должность на местной электростанции.

10 марта в Департаменте связей с общественностью МВД Украины сообщили, что проверяется информация относительно гражданина Палестины Д.АБУСИСИ.

11 марта СБУ заявила о намерении обратиться в региональное Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев по поводу информации о похищении гражданина Палестины Д.АБУСИСИ.