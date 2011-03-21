Во Львове - 5-тысячный митинг педагогов

Сегодня в центре Львова состоялся митинг педагогов с требованием увеличить в государственном бюджете расходы на сферу образования.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади возле памятника Тарасу Шевченко под государственными флагами Украины и флагами Профсоюза работников науки и образования Украины собрались около пяти тысяч учителей школ, преподавателей вузов, студентов и представителей просветительских профсоюзов. Они держали плакаты с надписями: «Овіті – гідне фінансування», «Педагогу – гідну зарплату! Освіті – державну турботу!», «Стипендію – до прожитоткового мінімуму», «Ні! Скороченню держамовлення в університетах!», «Ні! Експериментам над педагогами!», «Де гроші педагогів?».

«Недофинансирование образовательной отрасли только во Львовской области составляет 50 млн. гривен. Нет повышения заработной платы. Основные наши социально-экономические требования – это пересмотр бюджета на первый квартал. Понятно, что только львовскими поступлениями мы не обойдемся. Поэтому требуем пересмотра государственного бюджета, ведь если это не будет сделано, то на конец года мы останемся без заработной платы», - заявила в комментарии журналистам председатель Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Мария ЯЦЕЙКО.

Как отметил во время выступления на митинге заместитель Львовского городского председателя по гуманитарным вопросам Василий КОСИВ, «такого катастрофического недофинансирования образования со стороны государственного бюджета еще не было».

«В этом году гораздо меньше денег от государства на образование, хотя больше первых классов, увеличивается стоимость энергоносителей. При принятии городского бюджета мы видели ситуацию, поэтому добавили еще 53 млн. гривен. Мы имели много встреч с педагогами, директорами и видим, что этого недостаточно, поэтому мы в бюджете развития выделили еще свыше 9 млн. грн.», - сказал во время выступления Василий КОСИВ.

Он также сообщил, что городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ обратился с письмом к Президенту Украины с требованием пересмотреть бюджет образования.

«Мы также поднимали этот вопрос на заседании Ассоциации городов Украины, ведь на сегодняшний день все города Украины в такой ситуации. Мы не можем допустить, чтобы достижения, которые мы имеем за время Независимости, были утрачены. В образование все цивилизованные государства вкладывают огромные средства. Мы не можем предпринимать шаг назад. Но сегодня педагоги на митинге не только из-за денег, а потому, что растоптано достоинство – достоинство учителя и детей», - подчеркнул В.КОСИВ.

Участники митинга приняли обращение к Президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады с требованием увеличить расходы на образование и возобновить надбавки педагогам.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, сегодня из Львова в Киев отправятся 50 педагогов, которые примут участие в запланированной на 22 марта всеукраинской акции протеста педагогов в Киеве.