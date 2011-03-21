Завтра учителя будут пикетировать Азарова

Завтра, 22 марта, около 5 тысяч работников сферы образования проведут пикет под стенами Кабинета министров Украины с требованием приблизить тариф первого разряда работников отрасли к минимальной заработной плате и на 20% повысить зарплаты.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Профсоюза образования и науки Украины Георгий ТРУХАНОВ.

По его словам, сейчас тариф первого разряда составляет 613 грн., уровень минимальной зарплаты – 941 грн. Профсоюзы требуют от правительства уравнять данные показатели. «Получается, что первые 7 разрядов получают одинаковые заработные платы», – сказал Г.ТРУХАНОВ.

Кроме того, по итогам первого квартала этого года работники сферы образования считают необходимым повысить им заработные платы на 20%. Это касается не только учителей, но и других работников отрасли.

Также, отметил Г.ТРУХАНОВ, сегодня пикеты работников сферы образования проводятся в регионах, в частности, в Донецке, Луганске, Львове, Запорожье. По его словам, каждая область выдвигает дополнительно свои требования, например, учителя Донецкой области требуют увеличить финансирование, поскольку средства на текущий год выделены в размере 80%.