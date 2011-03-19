КИУ показал сайт, где будут оценивать выполнение предвыборных обещаний

В Херсоне Комитет избирателей Украины (КИУ) презентовал интернет-ресурс, который даст возможность общественности отслеживать выполнение предвыборных обещаний херсонскими депутатами всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация ресурса состоялась в пресс-клубе «Новый день».

Презентовали ресурс эксперты областной организации КИУ и Причерноморского центра политических и социальных исследований Дементий БЕЛЫЙ и Александр МОШНЯГУЛ.

Проект реализовуется при финансовой поддержке Национального фонда поддержки демократии NED (США).

В частности, на указанном интернет-ресурсе «Депутаты и их обещания» (polit-kherson.blogspot.com) в соответствующих разделах и по соответствующим тэгам изложены обещания депутатов областного совета, городов областного значения и нескольких районов. Данный ресурс будет постоянно обновляться, для этого будут использованы положения нового Закона Украины «О доступе к публичной информации».

По словам председателя ХОО КИУ Д.БЕЛОГО, впервые в регионе все обещания систематизированы в начале каденции депутатов. Отныне избирателям будет намного легче отследить миграции депутатов и стоимость их оценок, и затем скорректировать свой собственный выбор.

По мнению Д.БЕЛОГО, более обстоятельный анализ общественного мнения позволяет однозначно утверждать, что оценка выполнения предвыборных обещаний является чрезвычайно важным элементом формирования волеизъявления избирателей.