Блокирование интернета может стать новым методом цензуры

В Украине появился новый метод цензуры – блокирование провайдерами доступа читателей к неподконтрольным власти Интернет СМИ, сообщает сайт БЮТ-Батькивщины.

В частности, как заявляют в редакции сайта «Цензор.НЕТ», 15-16 марта пользователи, которые получают доступ к Интернет-сети через провайдера «Укртелеком», не могли зайти на их сайт. При этом, к другим сайтам украинского Интернета «Укртелеком» обеспечивал беспрепятственный доступ.

По странному стечению обстоятельств блокирование доступа к сайту «Цензор.НЕТ» произошло через несколько дней после того, как здесь была перепечатана статья «Зеркала недели» «Укртелеком»-то – голый...»

Однако в той версии, которая вышла на сайте, в отличие от газетного варианта публикации - журналисты уточнили конкретные фамилии тех высших должностных лиц Украины, в интересах которых у государства был за бесценок отобран «Укртелеком». Речь там идет о так называемом семейном клане Виктора Януковича.

«Приватизацию «Укртелекома» посредническая австрийская компания осуществила в интересах семьи Виктора Януковича. Самой влиятельной и самой богатой на данный момент семьи в Украине», - говорится в статье.

Пресс-службе «БЮТ-Батькивщина» трудно назвать произошедшее с «Цензор.НЕТ» случайностью, особенно после того, как из-за критических статей в адрес президента Януковича и власти в целом - было запрещено печатать «Газету по-киевски».

Очевидно, что случай с «Цензор.НЕТ» своего рода предупреждение всем независимым украинским интернет-СМИ «не болтать языком» от того человека и его окружения, которому в свое время не до конца дали по рукам за попытки «умыкнуть» у государства «Криворожсталь», подытоживает сайт БЮТ-Батькивщины.