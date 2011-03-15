Суд разрешил шествие в День латышских легионеров

Административный районный суд Риги отменил запрет городской думы на проведение шествия организации Daugavas vanagi Latvija в честь Дня памяти латышских легионеров, сообщает агентство REGNUM.

На заседании суда представители полиции заявили, что им будет легче обеспечить общественный порядок, если шествие будет официально разрешено.

В свою очередь представители думы не смогли представить веские аргументы для запрета мероприятия.

Традиционное шествие Daugavas vanagi Latvija собирается провести 16 марта - в день вступления легиона в бой с Советской армией под Ленинградом в 1944 году. В этот день в Риге проходит шествие участников Латышского легиона и их сторонников, а также свои акции устраивают и антифашисты, стремясь помещать шествию и чествованию легионеров. В минувшие годы возникающие столкновения не раз приводили к вмешательству полиции и задержаниям.