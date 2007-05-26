Отсутствие Тимошенко задерживает начало съезда БЮТ

Межпартийный съезд Блока Юлии Тимошенко до сих пор не начался.

Как передает корреспондент УНИАН, начало съезда было запланировано на 16.00. Задержка связана с тем, что в офис БЮТ, где должен был в закрытом режиме проходить съезд, до сих пор не приехала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Это связано с тем, что она принимает участие в переговорах, которые проходят в Секретариате Президента.