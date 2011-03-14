Азаров отбыл из Стамбула в Израиль

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ завершил двухдневный визит в Турцию и отбыл из Стамбула с официальным трехдневным визитом в Израиль.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита во вторник, 15 марта, Н.АЗАРОВ проведет встречу с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.

Также запланирована встреча Н.АЗАРОВА с главой израильского объединения выходцев из Украины Давидом ЛЕВИНЫМ.

Кроме того, Н.АЗАРОВ планирует ознакомиться с работой центра детской онкологии больницы Дана.

Запланирована и встреча премьер-министра Украины с представителями деловых кругов Израиля.

В среду, 16 марта, Н.АЗАРОВ встретится с Президентом Израиля Шимоном ПЕРЕСОМ.

Также премьер-министр Украины планирует посетить мемориальный комплекс «Яд Вашем» и возложить венки к памятнику жертвам Холокоста.

Кроме того, ожидается обед в честь Н.АЗАРОВА от вице-премьер-министра - министра иностранных дел Израиля Авигдора ЛИБЕРМАНА.

После этого Н.АЗАРОВ проведет встречу с премьер-министром Израиля Беньямином НЕТАНЬЯХУ.

Также в ходе визита Н.АЗАРОВ ознакомится с работой концерна «Израильская авиационная промышленность».

Н.АЗАРОВА во время поездки будут сопровождать президент холдинга EC-group Вадим РАБИНОВИЧ; президент Фонда Виктора Пинчука Виктор ПИНЧУК, руководитель группы в ВР по межпарламентским связям с Израилем Александр ФЕЛЬДМАН и генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА.