Тимошенко называет Регионы ”сборищем”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшняя договоренность БЮТ, «Нашей Украины» и Социалистической партии Украины об избрании руководителя Депутатской группы по подготовке первого заседания новой Верховной Рады свидетельствует о том, что коалиция начала работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам. (УНИАН: сегодня на заседании подготовительной группы 17-ю голосами председателем группы был избран народный депутат Иван БОКИЙ (СПУ). “За” проголосовали представители “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ).

В частности, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, «я считаю то, что наша общая группа – «Наша Украина», СПУ и наш блок - мы полностью договорились между собой по всем кадровым должностям в рабочей группе, свидетельствует о том, что коалиция уже фактически начала работать».

Как также отметила Ю.ТИМОШЕНКО, на совещании с участием руководителей этих трех политических сил (от СПУ - Александр МОРОЗ, от «Нашей Украины» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ и другие – УНИАН) было принято решение отдать должность заместителя председателя рабочей группы Адаму МАРТЫНЮКУ. По ее словам, это было сделано абсолютно сознательно, было решено отдать эту должность оппозиции. При этом Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что БЮТ идеологической оппозицией считает только Коммунистическую партию. Партию регионов БЮТ не считает оппозицией. «Потому что это просто сборище остатков старого режима, и там ни идеологии, ни виденья, ничего. Это не оппозиция. Это есть временно присутствующие во власти бизнесмены, которые не могут одновременно быть политиками», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

А.МОРОЗ, в свою очередь, добавил, что отдать должность заместителя руководителя группы А.МАРТЫНЮКУ было решено еще и потому, что он получил большую поддержку на предыдущих заседаниях группы (за него голосовали 14 из 31 члена группы). Он также сообщил, что на должность секретаря группы будет предложен Иван КИРИЛЕНКО (БЮТ).