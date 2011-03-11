Безработный экс-мэр Тернополя жалуется, что мэрия не платит ему денег

Бывший городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ заявляет, что ему не выплачивают надлежащую как безработному зарплату. Как говорится в его заявлении, он повторно обратился к новоизбранному городскому председателю Сергею НАДАЛУ с просьбой перечислить принадлежащую ему на законных основаниях заработную плату на нужды фонда «Дело Патриарха Иосифа».

«Выплата средств предусмотрена действующим законодательством, поэтому я не понимаю, почему их не выплачивают. Тем более, что я прошу их перечислить на благотворительность», – возмутился Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он добавил, что написал заявление на получение надлежащих ему средств еще в конце прошлого года, денег и ответа на свое обращение до сих пор не получил.

«Необходимо заставить власть работать в пределах действующего законодательства, в противном случае такие действия могут породить тиранию в нашем городе», – отметил Р.ЗАСТАВНЫЙ.

В свою очередь С.НАДАЛ во время сегодняшней пресс-конференции заверил, что сделал все от него зависящее, чтобы экс-мэр получил свои средства.

«Получив от него заявление, для того, чтобы содержать «бедного» безработного Романа ЗАСТАВНОГО были выполнены все предусмотренные законодательством действия, и на прошлой неделе в городской бюджет поступили необходимые средства, и теперь мы сможем их выплатить. Только сразу замечу, что на его содержание направлено 75 тыс. грн., а заявление на благотворительность поступило от него на 5 тыс. грн., причем в заявлении не указан счет, куда перечислять средства», – сказал С.НАДАЛ.

Как сообщал УНИАН, после завершения своей каденции, Р.ЗАСТАВНЫЙ написал заявление на имя нового городского председателя С.НАДАЛА с просьбой дальнейшей выплаты ему зарплаты, предоставив справку с предыдущего места работы – ОАО «Птицефабрика «Тернопольская» – о невозможности трудоустройства. Согласно законодательству, 100-процентный уровень зарплаты Р. ЗАСТАВНЫЙ мог получать на протяжении полугода, пока не найдет работу.

По данным пресс-службы мэрии, 12 января на основании поданного заявления С.НАДАЛ подписал распоряжение о продолжении начислений зарплаты Р.ЗАСТАВНОМУ.