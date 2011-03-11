Азаров о дефолте: Не дождетесь, господа

В Украине на сегодняшний день нет никаких оснований опасаться возможного дефолта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Кто-то дефолт предрекает? Не дождетесь, господа. Никогда этого не будет», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, согласно перечню, который опубликовало американское издание Business Insider, Украина попала в список 18 стран, которым угрожает дефолт. В своих оценках эксперты исходили из размера внешнего долга, а также финансовой и политической стабильности в стране. Украина заняла в этом списке шестое место по причине большого размера внешнего долга и замедленного роста экономики.

Напомним, эксперты Всемирного банка оценили внешний долг Украины в 82% ВВП.