Мэр Львова за прошлый год заработал 141 тысячу гривен
15:15, 06 марта 2011Политика
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Декларация чиновника
Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ задекларировал свои доходы за 2010 год.
Общая сумма доходов мэра составляет 141 тыс. грн. (заработная плата), сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, общие доходы других членов семьи городского председателя в прошлом году составили 355 тыс. грн.
В частной собственности семьи мэра находится квартира общей площадью 158,4 кв. м. Также городской председатель задекларировал легковой автомобиль марки VW Sharan.
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