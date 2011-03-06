Мэр Львова за прошлый год заработал 141 тысячу гривен

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ задекларировал свои доходы за 2010 год.

Общая сумма доходов мэра составляет 141 тыс. грн. (заработная плата), сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, общие доходы других членов семьи городского председателя в прошлом году составили 355 тыс. грн.

В частной собственности семьи мэра находится квартира общей площадью 158,4 кв. м. Также городской председатель задекларировал легковой автомобиль марки VW Sharan.