Королевская сравнила цены на муку в Украине и США, Франции и Грузии

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ требует парламентского расследования причин роста цен на продукты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в Украине сложилась критическая ситуация на продовольственном рынке.

«Рост цен на основные продукты питания значительно превысил официальную статистику. Молоко подорожало на 33%, мука - на 70%, капуста - на 133%, картофель - на 100%, масло - на 40%, а цены на гречку выросли в три раза. Сокращается производство продуктов питания. За прошлый год на 100 тыс. тонн произведено меньше хлеба, на 219 тыс. тонн меньше выращено овощей, и почти на тысячу тонн упало производство картофеля. При этом увеличился импорт продуктов питания из Китая и стран Азии», - сказала народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что данная ситуация требует немедленного вмешательства со стороны парламента.

«Поэтому я инициирую создание в парламенте Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин неконтролируемого роста цен на продукты питания. Я считаю, что необходимо срочно расследовать причины такого колоссального роста цен на внутреннем рынке. Необходимо выяснить, какие манипуляции для этого были применены и почему правительство сегодня не принимает адекватные меры, не проводит продовольственные интервенции для того, чтобы сбалансировать ситуацию. Создание следственной комиссии поможет нам подробно разобраться с этими вопросами», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель парламентского комитета отметила, что в Украине побит рекорд цен на продукты первой необходимости. «В Луганской области средняя цена на муку в супермаркете 6,50 гривень, то есть 80 центов США. В Соединенных Штатах цена в 2,5 раза меньше - 30 центов, во Франции - 34 цента, в Грузии - 45 центов. Неужели в нашей стране население в 2-3 раза богаче, чем в этих странах? Неконтролируемый рост цен на продукты - это результат непродуманных действий правительства, вызванного ими ажиотажа на рынке и потребительской паники», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат уверена, что самое страшное для экономической стабильности страны - это ручное регулирование. «Правительство сначала ударяет по экономике молотком, вводя различные ограничения и повышая коррупционный налог. В результате многие предприятия начинают работать в убыток. Потом чиновники делают заявления о том, что никаких причин для паники нет. Естественно, доверие к нашему правительству такое, что граждане начинают сметать с прилавков все и по любым ценам. Начинается паника. После этого правительство еще раз ударяет по рынку, пытаясь остановить рост цен, грозит завалить страну импортом и товар окончательно пропадает с прилавков», - объяснила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, приближенные к власти компании зарабатывают на дефиците сотни миллионов долларов. «Эти средства вынимают из наших карманов те, кто в одной руке держит молоток, а в другой открытый мешок для денег. Только на ввозе китайской гречки, по предварительным подсчетам, дельцы заработают более 130 млн. грн., а еще сотни миллионов гривень заработают на тройной цене», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.