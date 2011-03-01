Ежелю советуют перенимать опыт Европы, а не смотреть на Ладу-Калину

Председатель исполкома политической партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК советует украинским военным внедрять европейский опыт, а не «российско-советскую бедность».

Как сообщает пресс-служба партии, так С.БОНДАРЧУК прокомментировал заявление министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ внедрять российский опыт в Украинской армии.

«Намерения М.ЕЖЕЛЯ внедрять российский опыт прохождения службы и решение социальных проблем военнослужащих говорят об одном: для наших военных закрывают перспективы перемен к лучшему, а о нормальных условиях даже не думают», – отметил С.БОНДАРЧУК.

По его мнению, заявления министра обороны создают впечатление о полном незнании им «ни реальной ситуации и депрессивных проблем в российской армии, ни передового европейского опыта, ни нужд наших военных. Не стоит идти следом за российской армией, которая ставит перед собой очень отличающиеся от наших и очень противоречивые для себя задачи».

По мнению С.БОНДАРЧУКА, порочный выбор означает дальнейшее консервирование и углубление советских болезней в жизни наших военнослужащих - неудовлетворительные социально-бытовые условия, низкий уровень зарплаты, низкая цена жизни и достоинства солдата и, как следствие, низкий престиж военной профессии в обществе.

«Я знаю одно: в военной реформе и социальных стандартах нельзя ориентироваться на «Ладу-Калину». Надо уважать наших военных, которые критически мыслят и здрава оценивают ситуацию. Следует ориентироваться на опыт и подходы, которые реализованы в европейских армиях. Следует двигаться не назад, а вперед. И в первую очередь позаботиться о реальной борьбе с коррупцией, которая разрушает нашу армию», - заявил С.БОНДАРЧУК.

По его словам, любые заявления власти об улучшении социальных условий военнослужащих и переходе к профессиональной армии при теперешнем уровне финансирования является бессодержательными. Ведь даже по официальным данными Минобороны, на развитие Украинской армии в 2011 году была выделена только половина от минимально необходимой суммы.

С.БОНДАРЧУК также заметил, что если сравнить заложенные в Государственный бюджет расходы на финансирование ряда ключевых государственных институтов, например за 2009 и 2011 г., то увидим, что бюджет Генпрокуратуры за этот период вырос в 2,3 раза, бюджет Государственного управления делами, которое обслуживает высшие органы государственной власти, вырос на 60%, а вот бюджет Министерства обороны за это же время вырос только на 16,7%. Но это формальный рост является меньше, чем «з’їла» инфляция за этот период, а фактическое финансирование Вооруженных сил Украины при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА уменьшилось по сравнению с временами президентства Виктора ЮЩЕНКО.

«При таких подходах распределение финансирование становится понятным, почему не решается проблема обеспечения жильем 45 тысяч семей безквартирних офицеров. Власть обязана изменить свое унизительное отношение к военнослужащим. «Наша Украина» требует увеличения финансирования армии в Государственном бюджете на 2011 год за счет уменьшения расходов на содержание центральных органов власти», - заявил С.БОНДАРЧУК.