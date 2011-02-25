Литвин насчитал 240 голосов в ВР за смешанную систему выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент поддержит изменения к избирательному законодательству относительно избрания народных депутатов по смешанной системе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

«Я могу спрогнозировать 240 голосов», - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем, спикер отметил, что такой шаг будет решать проблему «наполовину», поскольку в этом случае власть будет ответственной «лишь на пятьдесят процентов» и «породит депутатов двух сортов: одни - давиться в рядах партий, другие - пахать на округах».

В.ЛИТВИН выразил мнение, что более оптимальной была бы мажоритарная система выборов с выдвижением кандидатов по партийным спискам, поскольку это способствовало бы политической структуризации.

Руководитель парламента в который раз озвучил свою позицию относительно необходимости внедрения механизма ответственности депутатов перед избирателями, в частности, упрощенной процедуры отзыва парламентария.

«Очевидно, мы должны работать над решением этого вопроса», - подытожил он.