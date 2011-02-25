Янукович: Давление на прессу стало более изощренным

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что не знает ни одного примера вмешательства власти в деятельность средств массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной», отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что сегодня «давление и ограничение свободы слова в Украине стали более изощренными».

«Безусловно, этот вопрос должен всегда быть в поле зрения общества. И власть должна здесь держать руку на пульсе», - сказал И.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по словам Президента, «нам нужно учитывать, что власть не может вмешиваться сегодня в действия владельцев тех или иных средств массовой информации».

«Как только мы начнем вмешиваться - сразу со стороны журналистов, заангажированных на владельцев и зависимых от владельцев, будет противоположная реакция», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заверил, если его проинформируют о случаях вмешательства конкретных чиновников в деятельность СМИ, эти факты будут расследованы.

«Я пока еще не услышал ни одного примера. Вот год прошел, разговоров у нас много, а примеров нет. Назовите мне фамилию или государственное учреждение, которое сегодня мешает вам работать», - сказал глава государства, обращаясь к журналисту.