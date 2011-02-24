Томенко советует Януковичу не продвигать идеологию «русского мира»

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО советует Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ не продвигать идеологию «русского мира» и советскую и российскую культуру

Об этом он заявил в интервью газете «День», сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

«Виктор ЯНУКОВИЧ де-юре Президент Украины, а де-факто все еще президент Партии регионов», - сказал Н.ТОМЕНКО, комментируя годовщину президентства В.ЯНУКОВИЧА.

По убеждению вице-спикера, если у главы государства есть желание быть Президентом всей Украины, то ему стоит радикально изменить подходы, начиная с кадровой политики и завершая стратегией. «Я бы лично хотел, чтобы ЯНУКОВИЧ действовал как Президент всей страны, а для этого не обязательно только енакиевских и макеевских назначать. Точно не нужно продвигать идеологию «русского мира» и советскую и российскую культуру, потому что здесь еще и украинцы живут», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Говоря о кадровых изменениях, Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что Президенту стоит изменять как гуманитарный блок, так и правительство в целом. «Потому что если правительству доверяет только 25% общества, то это правительство уже не представляет интересы всего украинского народа», - сказал он.

Как сообщалось, согласно данным всеукраинского опроса, который провел «Украинский демократический круг» 29 января - 7 февраля 2011 года, две трети граждан (68,2%) в целом не одобряют деятельность правительства Украины.