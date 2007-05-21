Наша Украина: лже-судьи КС могут принять только лже-решение

“Сегодня КС может принять решение относительно указа Президента о роспуске парламента, - об этом сайту RAZOM заявил первый заместитель председателя центрисполкома “Нашей Украины” Игорь Жданов. - Я очень удивлен, что эту информацию обнародовал сегодня российский канал ОРТ. Информация звучала приблизительно так: “Сегодня Конституционный Суд Украины примет скандальное решение относительно известного указа Президента”.

“Учитывая то, что эта информация “вбрасывается” через российские СМИ, можно утверждать, что в Украине реализуется российский сценарий дестабилизации политической ситуации в Украине”, - заявил Жданов.

“Исходя из того, что восстановление граждан Станик, Пшеничного и Іващенка в должностях судей Конституционного Суда состоялось с нарушением законодательства, ведь неизвестно, на каких основаниях районный суд Луганской области принимал такое решение, не было соответствующего указа о восстановлении этих граждан в статусе судей КС – все это наводит на мысль, решение Конституционного суда не будет иметь никакого значения в смысле разрешения политического кризиса в Украине, - убежден Игорь Жданов, - Ведь лже-судьи Конституционного Суда могут принять только лже-решение”.