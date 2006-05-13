Нынешний Киевсовет долго не продержится

Первый секретарь Киевского городского комитета Социалистической партии Украины Валентина СЕМЕНЮК прогнозирует изменение нынешней конфигурации сил в Киевсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМЕНЮК сообщила, выступая с докладом на третьем этапе XVI отчетной конференции Киевской городской организации СПУ.

По ее словам, впервые за свою историю Киевская организация СПУ имеет в Киевсовете свою постоянную фракцию.

В то же время, отметила она, соотношение сил в Киевсовете такое, что полноценно работать фракция сможет только блокируясь с другими политическими силами – или с большинством, ядром которого является Блок Леонида Черновецкого, или с БЮТ и Гражданским активом Киева, и тогда СПУ окажется в оппозиции.

В то же время, она подчеркнула, что в отличие от ВР, в местных советах нет императивного мандата и нынешняя конфигурация сил в Киевсовете будет меняться.

«Надо только работать над тем, чтобы эти изменения были на нашу пользу», - сказала она.