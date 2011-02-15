Герман сказала, ради чего готова уйти в отставку

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что у нее нет персонального конфликта с министром образования и науки, молодежи и спорта Дмитрием ТАБАЧНИКОМ.

Об этом А.ГЕРМАН сказала в интервью изданию "Главред".

"У нас нет персонального конфликта, есть конфликт подходов, виденья путей развития образования и гуманитарной сферы. Я ничего не имею против ТАБАЧНИКА, но я против того, чтобы уничтожали Могилянку, чтобы поднимали плату за обучение, чтобы создавать проблемы украинскому языку. Мы говорим о вещах, которые представляют национальный интерес, а не о конкретном человеке, которого я уважаю как хорошего специалиста своего дела", - сказала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, Д.ТАБАЧНИК "понял, что нужно делать существенные поправки к тому законопроекту, который был разработан Минобразования (законопроект о реформе высшего образования - УНИАН)".

"Я считаю, что здесь победил национальный интерес Украины. Мы много говорили с ним (Д.ТАБАЧНИКОМ), в частности и по пути в Варшаву, и смогли найти общее мнение. Я считаю, что это не было конфликтом, а скорее, острым заочным дискурсом, который принес пользу. Нам удалось внести в проект закона много существенных поправок, которые снимают те проблемы, которые меня действительно очень беспокоили", - добавила А.ГЕРМАН.

В то же время заместитель главы Администрации Президента заявила, что готова уйти в отставку ради сохранения статуса Киево-Могилянской академии. "Если надо будет уйти в отставку, чтобы сохранить Могилянку, я уйду. Если я буду понимать, что это та цена, которую надо заплатить, я не стану торговаться. Я не держусь за кресло, меня в жизни вообще мало интересуют чиновнические должности", - подчеркнула А.ГЕРМАН.