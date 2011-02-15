Губернатор объявил творческий конкурс

В Киевской области объявлено о начале областного конкурса ученического и студенческого творчества «Я – Киевщины гордость и надежда!», который будет проходить по инициативе и под патронатом председателя Киевской облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, в облгосадминистрации убеждены, что в рамках конкурса студенты и учащиеся области получат возможность попробовать свои силы в номинациях: литературное творчество, живопись и фотомастерство.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, учреждение этого конкурса даст возможность заинтересовать детей в изучении истории родного края, традиций и культурного достояния, а областной власти - найти и поддержать талантливых детей Киевщины.

Участниками конкурса могут быть ученики 1-11-х классов общеобразовательных учебных заведений всех типов и форм собственности, учащиеся профессионально-технических учебных заведений, студенты высших учебных заведений Киевской области І-ІV уровней аккредитации. Кроме того, участниками конкурса могут выступить и коллективы учебных заведений.

Молодые литераторы, художники и фотохудожники будут соревноваться в четырех возрастных категориях: ученики 1-4-х классов; ученики 5-8-х классов; ученики 9-11-х классов и профессионально-технических учебных заведений; студенты высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации.

Конкурс будет проводиться в два этапа: первый – городской, районный – будет проходить с 22 февраля по 6 мая; второй – областной – с 10 мая по 27 мая.

Работы участников первого этапа подаются в организационный комитет до 29 апреля, после чего до 6 мая они рассматриваются членами жюри городского, районного этапа. Работы победителей первого этапа подаются в оргкомитет областного конкурса до 10 мая, там распределяются по номинациям и рассматриваются жюри до 27 мая.

Победители конкурса получат денежные премии и дипломы. Премия за первое место - 3 тыс. грн., за второе – 2 тыс. грн., за третье – 1 тыс. грн.

Результаты областного конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном веб-сайте Киевской облгосадминистрации, а лучшие работы войдут в сборник, который будет подготовлен по итогам конкурса.