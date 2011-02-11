Карпачева обеспечила комфорт Луценко: он в СИЗО может смотреть "5 канал"

Благодаря содействию Омбудсмана Нины КАРПАЧЕВОЙ, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО получил возможность в СИЗО смотреть телепередачи “5 канала”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Согласно сообщению, на протяжении последних дней на личном приеме Омбудсмана в Киевском СИЗО на Лукьяновке побывали свыше 300 заключенных. Среди них лица из разных социальных прослоек украинского общества – от женщин с младенцами, рожденными в условиях СИЗО, до высокопоставленных должностных лицм. Все они обращались к Н.КАРПАЧЕВОЙ с разными просьбами. “Кто-то жаловался на незаконность ареста и долговременное содержание за решеткой. Кому-то не хватило койко-места, поэтому приходилось спать по очереди. Кто-то по состоянию здоровья хлопотал о переводе из камеры, где курят. Кто-то требовал доступа к адвокату и психологу. Кто-то нуждался в безотлагательной хирургической операции за пределами следственного изолятора”, – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Н.КАРПАЧЕВА держит на особом контроле все вопросы, с которыми к ней на личном приеме обратились находящиеся в Лукьяновском СИЗО. Большинство их проблем постепенно решаются. В частности, благодаря вмешательству Уполномоченного ВР по правам человека, руководство следственного изолятора способствовало тому, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО наконец получил возможность смотреть телепередачи “5 канала”.

На будущей неделе Омбудсман продолжит мониторинг состояния соблюдения прав заключенных СИЗО на Лукьяновке.