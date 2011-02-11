Янукович: Я выиграл все выборы за последние 5-6 лет, в том числе и в 2004-м

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его не пугают возможные протестные акции украинцев, вызванные недовольством его политикой.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью BBC World, текст которого обнародован сегодня на украиноязычной редакции сайта “Бі-Бі-Сі Мій Світ”.

Отвечая на вопрос, почему, в то время как “огромные протесты происходят в Египте и Тунисе, в Киеве вокруг Майдана Незалежности установлен огромный забор”, В.ЯНУКОВИЧ отметил: “Я считаю, что никаких заборов там не должно быть... Возможно, идет восстановление, ремонт Майдана. Там недавно стояла новогодняя елка, она была демонтирована. Я этого не знаю, у нас нет никакого запрета, и в любых местах проводятся протестные мероприятия. Они у нас не имеют никаких ограничений”.

На уточняющий вопрос, “не установлен ли забор в центре Киева, чтобы пресечь демонстрации, которые могут повлиять на президентство”, В.Янукович ответил: “Вы знаете, Украина сегодня прошла непростой путь, и последние пять лет убедили украинский народ, что политическая нестабильность не способствует развитию страны и жизни людей. Поэтому любые революции происходят в странах, где власть закрытая и консервативная”.

Но журналист Би-Би-Си продолжил тему акций протеста и спросил в связи с таким ответом, хочет ли Президент Украины этим сказать, что не желает видеть “демонстраций людей, огорченных тем, что происходит в государстве”, на что В.ЯНУКОВИЧ ответил: “Вы, по-видимому, плохо понимаете, о чем я говорю. Я ничего не боюсь, мне кажется, я не похож на перепуганного человека. Или вам кажется, что я похож на перепуганного? Я выиграл все выборы, которые были последние 5-6 лет в государстве, в том числе и выборы 2004 года. Я никогда не боялся людей, я считаю, что одно дело – это демократия, которую мы должны ценить, демократия должна базироваться на верховенстве права, свободе слова, защите прав человека. А совсем другое дело – это прикрываться демократическими лозунгами, скрывая за этими лозунгами коррупцию и бюрократию”.