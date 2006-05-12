Киевский областной совет не мог прекратить полномочия ОГА

Киевский областной совет не мог прекратить полномочия облгосадминистрации, поскольку они закреплены за ней государством.

Так в интервью УНИАН председатель Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК прокомментировал постановление Киевского облсовета о приостановке действия решения облсовета от 12 июня 2002 года о делегировании полномочий областной государственной администрации. (Е.ЖОВТЯК находится на больничном в одной из клиник города - УНИАН).

По словам губернатора, Киевский облсовет принял непродуманное и абсурдное решение.

Е.ЖОВТЯК сообщил, что ему трудно давать оценку решению облсовета, которое, «судя по всему, принималось очень поспешно». О последнем, по его мнению, в частности, свидетельствует то, что депутатам даже не был роздан проект постановления, а также то, что голосование шло «с голоса». И в постановлении, насколько Е.ЖОВТЯК проинформирован, не было четко указано, какие именно полномочия приостанавливаются.

По словам Е.ЖОВТЯКА, представителям облгосадминистрации, которые обратились с просьбой получить постановление, чтобы ознакомиться с ним, сообщили, что они получат его в течение двух недель.

«Насколько я могу судить, не имея возможности видеть документ, речь идет о полномочиях, которые раньше действительно делегировались советами администрациям, согласно законодательству о местном самоуправлении», - отметил Е.ЖОВТЯК.

Однако после принятия новой Конституции многие из этих полномочий различными законами и подзаконными актами были государством закреплены непосредственно за администрациями. То есть, сказал Е.ЖОВТЯК, теперь это уже не делегированные советами, а, по определению, полноценно принадлежащие администрациям полномочия.

«Поэтому можно сказать, что областной совет приостановил то, что ему не принадлежит», - заявил председатель Киевской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 11 мая депутаты Киевского областного совета приняли решение о приостановке действия решения облсовета от 12 июня 2002 года о делегировании полномочий областной государственной администрации. Как сообщил председатель облсовета Владимир МАЙБОЖЕНКО, это решение принято с целью выяснения действительного состояния дел в социально-экономическом развитии области. Это решение не распространяется на осуществление облгосадминистрацией бюджетных мероприятий.

По мнению депутатов от фракций Украинской народной партии и „Нашей Украины”, решение сессии о приостановке действия предыдущего решения о делегировании полномочий областной государственной администрации противоречит действующему законодательству и создает правовую коллизию.