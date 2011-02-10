Суд запретил снести здание музея советских войск в Ивано-Франковске

Суд запретил строительной компании снести здание музея советских войск “Герои Днепра” в Ивано-Франковске.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении правовой работы и внутренней политики Ивано-Франковской облгосадминистрации, 8 февраля 2011 года Хозяйственный суд Ивано-Франковской области продолжил рассмотрение дела по иску ООО “МАОДОТ-І” к Западному управлению капитального строительства Министерства обороны Украины и Министерству обороны Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком и взыскании с Западного управления капитального строительства МО в интересах ООО “МАОДОТ-І” платы за хранение материалов, полученных в результате демонтажа, списания зданий и сооружений в размере 11 млн. 541 тыс. 401 грн. 46 коп., а также сноса сооружений бывшего военторга и Музея боевой славы в Ивано-Франковске, который является филиалом Национального военно-исторического музея Украины. Суд отказал ООО “МАОДОТ-І” в части сноса зданий и взыскания в их пользу более 11 млн. грн. Решение суда может быть обжаловано в высшей судебной инстанции.

Накануне председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК выступил категорически против сноса в Ивано-Франковске здания музея "Герои Днепра". По его словам, «областная власть насколько сможет, будет пытаться образумить тех, кто хочет это сделать (разрушить здание – УНИАН)». «Я за собственные средства готов отправить их в Прагу, где в 50 метрах от штаб-квартиры Совета Европы стоит обелиск советскому воину, в центре Праги, – сказал М.ВЫШИВАНЮК. - В Австрии, в Вене, тоже есть подобный памятник. Не было бы победы во Второй мировой войне - не было бы Украины. У нацистов в планах этого не было. Это грех, все равно, что на кладбище забирать могилы и что-то там построить».

Справка УНИАН. 24 сентября 2004 года между Министерством обороны Украины и частной структурой был заключен договор №1532, согласно которому ряд зданий в Ивано-Франковском и Коломыйском гарнизонах, которые до этого были собственностью Минобороны, передавались этой фирме в обмен на жилье для военнослужащих. В перечень входили и сооружения на территории бывшего военного городка, где находится музей. 26 декабря 2005 года между Западным управлением капитального строительства МО Украины и ООО «МАОДОТ» был заключен договор №227/БД-1СПЗ на паевое участие в строительстве объекта жилищно-гражданского назначения на земле военного городка №13 (г. Ивано-Франковск) площадью 17,36 га. В последующем к этому соглашению был заключен ряд дополнительных соглашений.

В дирекции музея утверждают, что «земельный участок площадью 17,36 га на территории военного городка №13 не передавался в земли запаса Ивано-Франковского городского совета. Земля до сих пор принадлежит Минобороны Украины. Несмотря на это, городская власть передала землю, которая фактически ей не принадлежит, в аренду ООО «МАОДОТ» для строительства жилого микрорайона, включив сюда еще и участки, на которых находится здание музея.

Руководство компании ООО “МАОДОТ-І” в декабре 2010 года подало иск в Хозяйственный суд Ивано-Франковской области к Западному управлению капитального строительства Министерства обороны Украины и Министерству обороны Украины с требованием устранить препятствия в пользовании соответствующим земельным участком.