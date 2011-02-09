Первый секретарь обкома КПУ упрекает Грача в вождизме

Народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома Коммунистической партии Украины Николай КРАВЧЕНКО заявил, что ситуация с крымской парторганизацией беспокойства не вызывает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КРАВЧЕНКО сказал на пресс-конференции в Донецке.

Он считает, что в других обкомах КПУ страны такая ситуация не повторится.

«Слишком запущена была крымская организация, слишком много было позволено организации, передоверились ГРАЧУ. И в результате Леонид Иванович забыл, что, если не прислушиваться к мнению людей, быстро станешь вождем. А вождизм никогда не приводил к хорошему», - заявил Н.КРАВЧЕНКО.

При этом он добавил, что новый крымский республиканский комитет будет создан в мае этого года.

«Создан оргкомитет. Вопрос по ГРАЧУ решен окончательно – ему отказано в удовлетворение его апелляции. Создан оргкомитет, который 21 мая проведет учредительную конференцию и создаст новый реском. На сегодняшний день работают представители ЦК и беседуют с каждым коммунистом по его роли и будущем, в жизни партийной организации. Я думаю, что этот вопрос в течение февраля будет отработан», - сказал народный депутат.

Напомним, президиум ЦК Компартии 16 декабря 2010 года исключил Л.ГРАЧА, который руководил крымским республиканским комитетом с сентября 1993 года, из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК. Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.