Суд Праги признал недопустимой выдачу Данилишина в Украину

Сегодня городской суд Праги вынес постановление о недопустимости экстрадиции в Украину бывшего министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, сообщает Радио «Свобода».

Решением суда подтверждено, что статус политического беженца, предоставленный Б.ДАНИЛИШИНУ Министерством внутренних дел Чешской Республики 13 января этого года, не может быть отменен. Это Радио “Свобода” подтвердила адвокат экс-министра Марина МАХИТКОВА.

«Выдача господина Богдана ДАНИЛИШИНА в Украину для проведения уголовного следствия недопустима. Основанием является положение чешского Уголовного кодекса: если конкретному лицу предоставили убежище или международную защиту, то запрещено выдавать его для проведения уголовного следствия на территории иностранного государства», – заявила М.МАХИТКОВА.

Как сообщал УНИАН, экс-министр экономики Б.ДАНИЛИШИН, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан работниками пражской полиции в столице Чехии 18 октября 2010 года, и с тех пор находился в тюрьме Праги. В конце ноября 2010 года Б.ДАНИЛИШИН попросил в Чехии политическое убежище. 14 января 2011 года Б.ДАНИЛИШИНА освободили из-под стражи по решению городского суда столицы Чехии.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанного с проведением госзакупок. Результатом действий Б.ДАНИЛИШИНА, сообщили в октябре в МВД, стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.

Генеральная прокуратура Украины настаивает на экстрадиции экс-министра.