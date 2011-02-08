Немыря: Янукович превратил государство в источник коррупции

Всего за один год Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ превратил государство в источник коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», бывший вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ.

По его словам, «чем больше В.ЯНУКОВИЧ говорит о борьбе с коррупцией, тем больше коррупции в Украине. Всего за один год пребывания у власти Виктор Федорович превратил государство в источник коррупции».

По словам Г.НЕМЫРИ, свидетельством этого служит и тот факт, что В.ЯНУКОВИЧ отозвал пакет антикоррупционных законов, который был положительно одобрен Организацией экономического сотрудничества и развития и предусматривал среди прочего одно из важнейших антикоррупционных мероприятий - декларирование не только доходов, но и расходов как политиков и государственных служащих, так и членов их семей.

«Президент В.ЯНУКОВИЧ, который на каждом шагу декларирует борьбу с коррупцией, отозвал данный закон. Это является свидетельством того, что Президент не имеет никаких намерений бороться с коррупцией», - добавил он.

Г.НЕМЫРЯ также подчеркнул, что все международные рейтинги за 2010 год засвидетельствовали ухудшение инвестиционного климата и рост коррупции в Украине.