Королевская пугает Азарова кризисом неплатежей

«Треть населения Украины не готова платить по новым тарифам за электроэнергию, а любое новое повышение, которое коснется всех украинцев, приведет к кризису неплатежей – самому страшному кризису, за которым следует падение в экономическую пропасть». Об этом заявляет народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по ее словам, пока повышение тарифов за электроэнергию касается только семей с очень высоким потреблением электроэнергии. Но правительство уже взвинтило цены на транспорт, бензин, продукты питания, тарифы на услуги ЖКХ. «При этом реальные заработные платы снизились, а рынок труда перенасыщен госслужащими, бывшими предпринимателями, просто гражданами, которых недальновидная политика власти отправила в нокаут».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ уверена, что нельзя винить граждан за то, что они не в состоянии платить по повышенным счетам, - это просчет власти, которая планомерно опускает жизненный уровень украинцев, уверяя при этом, что никаких проблем нет. «Правительство у нас живет на другой планете. Для него нет разницы, сколько стоит хлеб, маршрутка или оплата за услуги ЖКХ. Оно оперирует сухой статистикой, мертвыми цифрами, которыми жонглирует как фокусник, чтобы оправдать себя. Это - путь в никуда», - предостерегает народный депутат.

Депутат считает, что все усилия правительства должны быть направлены на минимизацию «ценового удара» по кошелькам украинцев. Иначе, говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ, скоро Украина пройдет тот рубеж, за которым судьба одного человека не имеет никакого значения для правительства. «Хочу предостеречь: когда жизнь и благосостояние конкретного гражданина перестает волновать власть, то такой человек вправе не реагировать на необоснованные требования власти к нему. Именно так развалилась экономика СССР. Именно таким образом сегодня рушится экономика Украины», - говорит политик.

Любое повышение тарифов, которое коснется всех граждан, повлечет за собой цепную реакцию, предупреждает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Пойдут неплатежи, возрастет социальный конфликт и напряженность в обществе, люди будут экономить на еде, одежде. В результате, будет окончательно похоронен средний класс и убита покупательская способность. Украина превратится в типичную страну Южной Америки, где власть будет жить в специальных районах за колючей проволокой, боясь высунуть нос к собственному народу, прозябающему в нищете», - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, в январе с. г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила повысить тарифы на электроэнергию для населения, потребляющего ежемесячно свыше 150 кВт/ч на 30% с 1 февраля.

По результатам опроса Института Горшенина, полностью оплачивать счета за электроэнергию после повышения тарифов планируют 42,3% украинцев, намерены оплачивать эти счета частично 21,6% опрошенных, а 7,2% респондентов не собираются платить за электроэнергию вообще.