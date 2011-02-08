Совет регионов дал правительству рекомендации

Совет регионов рекомендовал правительству подготовить Программу реформирования системы государственного управления региональным развитием в Украине.

Об этом идет речь в утвержденном Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ решении Совета регионов относительно реформы регионального развития в 2011 году, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, Совет регионов рекомендует Кабинету министров и другим органам государственного управления в трехмесячный срок подготовить Программу реформирования системы государственного управления региональным развитием в Украине.

Также Совет инициирует создание Государственного фонда регионального развития как современного института, который занимается финансовым обеспечением регионального развития.

Кроме этого, рекомендуется разработать на базе законопроектов “Об основах государственной региональной политики” и “О принципах государственной региональной политики” закон, который отвечает европейским стандартам, нормам и принципам, и подать его проект в первой половине 2011 года на утверждение Верховной Рады.

В решении также речь идет о необходимости проведения консультации с Представительством Евросоюза в Украине и другими профильными организациями относительно возможности предоставления со стороны ЕС технической помощи Украине в вопросах реформирования системы государственного управления региональным развитием.

Безотлагательной рекомендацией Совета регионов также является проведение анализа выполнения закона “О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины” и осуществление мер для полноценной реализации полномочий регулятора в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме этого, председателям областных государственных администраций рекомендуется положить начало проведению ежегодных Форумов межрегионального экономического сотрудничества.