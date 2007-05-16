Ровенские правые призывают не иметь дела ни с Кириленко, ни с Луценко

Председатели ровенских организаций Украинской народной партии, Народного Руха Украины и УРП «Собор» Василий ЧЕРВОНИЙ, Валентин КОРОЛЮК и Анатолий ЛЯШЕЦКИЙ требуют от руководства блока “Движение – Украинская правица” рассмотреть вопрос о немедленном выходе из переговорного процесса об образовании общего блока с партией "Народный Союз Наша Украина" и "Народной самообороной".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, также председатели указанных организаций требуют расширить «правицу» идеологически родственными партиями.

Председатели областных организаций НРУ, УНП, и УРП «Собор» считают, что после создания блока «Движение – Украинская правица» «вместо развертывания активной деятельности наблюдается «непонятное для нас увлечение переговорными процессами с партией НСНУ о создании более широкого избирательного блока».

Принимая во внимание обнародованную 14 мая на втором этапе межпартийного съезда информации, руководство областных организаций делает вывод, что "руководство НСНУ не отказалось от своих намерений фактического уничтожения наших партий, как основных носителей национально-демократической идеологии».

Учитывая длительные отношения с руководством НСНУ «в вопросах избирательной и кадровой политики», имея убеждение в "необходимости сохранения и развития наших партий в правоцентристском спектре украинской политики», руководители ровенских областных организаций партий "правицы" обратились к руководству блока с предложением немедленного созыва третьих этапов партийных и межпартийного съездов.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время проводится дискуссия о необходимости создания избирательного блока, в который войдет «Наша Украина», «Народная самооборона Юрия Луценко» и «Движение - Украинская правица».

14 мая межпартийный съезд избирательного блока "Движение - Украинская правица" принял решение рекомендовать Совету блока продолжить переговоры относительно возможного вхождения "Правицы" в широкое объединение демократических сил.