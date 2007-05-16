Танюк: 20% для ”правицы” в блоке Наша Украина мало

Квота в 20% для “правицы” в блоке “Наша Украина” является недостаточной, поскольку национально ориентированных людей в Украине - до 65%. Об этом сказал в интервью УНИАН заместитель председателя Народного Руха Украины, народный депутат 5-го созыва Лесь ТАНЮК.

При этом он отметил, что “распределение квот абсолютно не отвечает современному состоянию Украины - 50% для “Нашей Украины” и еще 10% процентов списка - квота Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО”. По словам Л.ТАНЮКА, из остальных 40% половину “хочет для себя ЛУЦЕНКО”.

Л.ТАНЮК убежден, что те 20%, которые остаются для “Украинской правицы”, не отвечают симпатиям избирателей. “В Украине намного больше людей национально ориентированных, чем 20 процентов. Статистика показывает их до 65 процентов, а тех, кто симпатизирует олигархам, центризму и левой идее, где-то до тридцати процентов”, - сказал Л.ТАНЮК. По его мнению, это дает основания говорить “о ненормальности этого распределения квот”.

По убеждению Л.ТАНЮКА, “если не будет учтен потенциал правых идеологических партий, мы очутимся в том же парламенте, который был, только на месте КИНАХА будет УНП”. При этом он отметил, что “это лучше, чем КИНАХ, но этого все же мало”.

Вместе с тем он выразил убеждение, что возглавлять блок “Наша Украина” должен Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По мнению депутата, Президент хочет свои квоты для того, чтобы “если у кого-то будут какие-то обиды, то он сможет кого-то пригласить в свою квоту”. Л.ТАНЮК считает, что это – выход, но отмечает: “если говорить откровенно, то это сопротивление руководства “Нашей Украины” вызывает большое желание правицы идти отдельно”.

В то же время Л.ТАНЮК считает, что если бы правица пошла на выборы самостоятельно, то “набрала бы больше пяти процентов, но тогда нам пришлось бы конкурировать с президентской партией, а это нехорошо”. По его словам, в такой ситуации “люди не смогут понять: почему политики, которые поддерживают Президента, выступают против его партии”.

Исходя из этих рассуждений Л.ТАНЮК поддерживает идею создания мегаблока. В то же время он не соглашается с тем, что левоцентристская сила “Народная самооборона” “может претендовать на столько же голосов в парламенте, сколько все идеологические правые партии, которые вышли из Народного Руха Украины”. “Почему Юрию Витальевичу (ЛУЦЕНКО - УНИАН) обещают 20%, а он хочет треть. Но на таких условиях объединения быть не может, потому что правым силам останется тогда десять процентов, значит, от каждой партии пройдет по три-четыре представителя”, - сказал Л.ТАНЮК, отметив, что в такой ситуации “в парламенте не будет правой политической силы”. “А именно этот парламент без правой политсилы доказал свою несостоятельность”, - считает Л.ТАНЮК.

Кроме того, он заявил, что “многое зависит от даты выборов”. “Люди думают, что выборы состоятся 24 июня, и поэтому все бегут, задрав штаны, за тем комсомолом. Но поскольку выборы не состоятся, и есть еще некоторое время на июль, то я убежден, что здравый смысл и президентская логика возьмут свое, и мы пойдем под одним штандартом”, - сказал Л.ТАНЮК.

В то же время он отметил, что в случае, если выборы состоятся осенью, «правица будет иметь время для действий”.

Полностью опрос о мегаблоке оппозиции читайте тут