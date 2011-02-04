ГПУ возбудила дело против дочери главы Верховного суда

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении младшей дочери Василия Онопенко – Ирины Онопенко. Как стало известно изданию "Коммерсантъ-Украина", 1 февраля в ГПУ обратился гражданин В. П. Ксензенко с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Ирины Онопенко и ее мужа Владимира Котлярова по подозрению в мошенничестве.

Госпожа Онопенко и ее муж подозреваются в том, что они не вернули одолженные $300 тыс., часть из которых якобы понадобилась Василию Онопенко "для решения какого-то вопроса".

Журналистам издания удалось ознакомиться с постановлением о возбуждении дела. "В действиях Котлярова В. А. и Онопенко И. В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК ('мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах')",– говорится в документе. Совершение указанного преступления подтверждается заявлением господина Ксензенко, а также копиями договоров займа и расписок.

Человеком, который одалживал крупные суммы и чьи инициалы соответствуют инициалам гражданина, обратившегося с заявлением в ГПУ, может оказаться Валерий Петрович Ксензенко, собственник Банка регионального развития (с 3 декабря 2009 года учреждение находится в стадии ликвидации). Господин Ксензенко отказался прокомментировать имеющуюся в распоряжении издания информацию. "Я сейчас не смогу ничего прокомментировать – недавно вышел из больницы",– сказал он.

"Я знаю только то, что есть договор займа и в Печерском суде есть иск о возврате займа, но это обыкновенные гражданско-правовые отношения",– в свою очередь заявил Василий Онопенко. Он подчеркнул, что не имеет отношения к деньгам, которые якобы были одолжены для него. "Я только сегодня узнал, что она (Ирина Онопенко) заняла у кого-то деньги, но это обыкновенное дело, когда бизнесмены друг у друга занимают на определенных условиях. Моя дочь совершеннолетняя, живет самостоятельно, занимается бизнесом худо ли бедно, и если она у кого-то заняла деньги и по каким-то обстоятельствам не вернула, то, конечно, нужно возвращать. А если возбуждено дело, тогда, конечно, есть определенное давление и на меня",– считает глава ВС. Он не захотел уточнить, кого подозревает в осуществлении давления: "Не хочу гадать на кофейной гуще". Следует отметить, что в декабре 2010 года был задержан бывший первый заместитель министра юстиции Евгений Корнийчук, муж второй дочери господина Онопенко, Лады Онопенко. Сейчас он содержится в Лукьяновском СИЗО.