К Ющенко и Януковичу подключились Плющ и Азаров
12:40, 16 мая 2007Политика
1848
Главная тема – результаты переговоров
Президент Виктор Ющенко проводит встречу с премьером Виктором Януковичем.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
В разговоре также принимают участие секретарь СНБО Иван Плющ и первый вице-премьер Николай Азаров.
Главная тема встречи – результаты переговорного процесса и заседаний общей рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter