К Ющенко и Януковичу подключились Плющ и Азаров

12:40, 16 мая 2007
Политика
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Главная тема – результаты переговоров

ПлющПрезидент Виктор Ющенко проводит встречу с премьером Виктором Януковичем.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В разговоре также принимают участие секретарь СНБО Иван Плющ и первый вице-премьер Николай Азаров.

Главная тема встречи – результаты переговорного процесса и заседаний общей рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

Украинская правда

 

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