К Ющенко и Януковичу подключились Плющ и Азаров

Главная тема – результаты переговоров

Президент Виктор Ющенко проводит встречу с премьером Виктором Януковичем. Об этом сообщает пресс-служба президента. В разговоре также принимают участие секретарь СНБО Иван Плющ и первый вице-премьер Николай Азаров. Главная тема встречи – результаты переговорного процесса и заседаний общей рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов. Украинская правда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter