С теневого Кабмина выгонят трех министров

Из состава оппозиционного правительства планируется уволить трёх министров за сотрудничество с провластным большинством.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в оппозиционном правительстве.

В частности, из состава оппозиционного правительства планируется вывести министра внутренних дел Геннадия МОСКАЛЯ и двух вице-премьер-министров – Юрия КАРМАЗИНА и Владимира СТРЕТОВИЧА.

По словам собеседника агентства, решение будет приниматься на заседании фракции ««БЮТ-Батькивщина», поскольку оппозиционное правительство создавалось именно решением этой фракции.

Кроме того, собеседник отметил, что исключение из состава оппозиционного правительства связано с голосованием вышеуказанных лиц 1 февраля за изменения в Конституцию по продлению полномочий нынешнего состава Верховной Рады.