Вандалы повторно надругались над Мемориалом жертвам Голодомора

В Белгород-Днестровском городском парке культуры и отдыха (Одесская область) неизвестными злоумышленниками повторно сброшена с пьедестала и разрушена Мемориальная композиция в память жертв Голодомора 1932-33 годов.

Как передал корреспондент УНИАН, первый раз местные вандалы надругались над Памятным мемориальным знаком в ночь на 1 июля минувшего года, начертав на его поверхности слово «РЭП» и сбросив ее с пьедестала, вследствие чего плита из искусственного гранита раскололась надвое.

Горожане общими усилиями вновь изготовили Мемориальный знак и восстановили его в парке на прежнем месте, однако вандалы совершили еще один преступный акт, пытаясь уничтожить народную память о злодеяниях коммунистического режима минувшего века.

Комментируя в интервью УНИАН повторный акт вандализма, лидер областной организации Национального союза писателей Украины Геннадий ЩИПКОВСКИЙ высказал мнение, что «это - следствие безнаказанности местных вандалов за преступление, совершенное минувшим летом».

«Если бы милицейские оперативники разыскивали этих вандалов столь же усердно, как в соседнем райцентре Рени, - отметил Г.ЩИПКОВСКИЙ, - где виновник уничтожения памятника коммунистическому вождю Ленину был немедленно разыскан и понес ответственность за свои действия, согласно ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то акт повторного вандализма в Белгород-Днестровском наверняка удалось бы предотвратить. Но мы видим, что в последнее время властные структуры и правоохранительные органы в Одесском регионе закрывают глаза на уголовные преступления и экстремистские действия сторонников пророссийских сил».

Он также напомнил, что сотрудниками милиции в течение полутора лет безуспешно разыскивается и до сих пор не задержан убийца лидера Одесской молодежной патриотической организации «Слава и Честь» Максима Чайки, хотя его имя стало известно правоохранителям в течение первых суток проведения оперативно-розыскных мероприятий. Также не привлечен к уголовной ответственности никто из членов бандитской группировки, подвергших избиению 2 сентября 2007 года участников мирной акции у стан облгосадминистрации, преимущественно представителей областного объединения «Просвіта» и ВО «Свобода».