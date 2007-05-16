Восстановленый судья КС назвал фамилию нового докладчика по указам Ющенко
09:12, 16 мая 2007Политика
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Аксиома Эвклида пришлась к месту
|Валерий Пшеничный
Он также сообщил - через неделю Конституционный Суд будет готов начать производство по делу уже о втором Указе Президента о досрочных выборах. Причем по делу, по его словам, уже назначили суддю-докладчика - это Мария Маркуш, которая попала на должность судьи КС по квоте коммунистов.
По словам Пшеничного, рассмотрение дела о первом указе Ющенко будет закрыто. "Суд не рассматривает и не толкует неконституционность тех актов, которые потеряли действие, - уточнил восстановленый в должности судья.- Это, как говорят, аксиома Эвклида. Но я так понимаю, мы в процессе рассмотрения второго указа, конечно же прекратим производство по первому. А второй будем рассматривать и уже выходить на решение."
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