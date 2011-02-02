Во время акции протеста во Львове Януковичу показали "желтую карточку"

1 февраля во Львове состоялась акция протеста предпринимателей против репрессий и давления на представителей малого и среднего бизнеса со стороны органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади возле памятника Т.Шевченко собралось около полутора тысячи человек, среди которых были не только предприниматели, но и студенты, которые пришли поддержать предпринимательские требования, а также выступить против принятия законопроекта «О высшем образовании».

Участники митинга скандировали «Вместе – победим!», «Честные налоги, честное образование!», «Вы нам коррупцию, мы вам – революцию!», «Азарова, Табачника – долой!», «Банду долой!» и держали плакаты с надписями: «Реформы Януковича - холод и голод», «Нет - преследованиям и притеснениям!», «Налоговый кодекс - машина государственного рэкета», «Геолог Азаров нашел золотую жилу в карманах предпринимателей».

Как отметил в своем выступлении активист Гражданского движения «Відсіч», аспирант львовского вуза Юрий ШИВАЛА, «когда власть начинает сознательно вводить законопроекты, оказывающие негативное влияние на такие важные сферы общественной жизни, то это ни что иное, как сознательный шаг, направленный на уничтожение свободного студенчества и честного бизнеса. Только объединяясь предприниматели и студенты смогут отстоять свои права. Сегодня объединились мы, а завтра к нам присоединятся другие».

Сотни участников акции держали в руках символическую «желтую карточку» ЯНУКОВИЧУ, которая, по их словам «из желтой превратится в красную, если Президент и в дальнейшем будет игнорировать позицию предпринимателей. Тогда мы уже будем требовать отставки главы государства».

Член Координационного совета Ассоциации общественных организаций малого и среднего бизнеса Игорь ГУРНЯК отметил то, что выйти на улицы предпринимателей вынудили репрессивные меры против участников «предпринимательского Майдана 2010 года» и несогласие с реформами, которые проводит действующее правительство.

Участники акции приняли ряд требований к руководству государства, среди которых, в частности, «отправить в отставку состав Кабинета министров Украины с целью назначения на ответственные должности специалистов, которые будут заниматься развитием производства, новых технологий, улучшением бизнес-среды» и «законодательно установить ответственность работников органов власти за принятие несовершенных, непрофессиональных управленческих решений и обеспечить неуклонный контроль над привлечением таких работников к ответственности».

Акция завершилась объявлением о начале формирования «Отрядов самозащиты предпринимателей», задачей которых будет оперативное «солидарное реагирование на попытки налоговиков и других органов власти оказывать на предпринимателей давление».