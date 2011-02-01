Королевская предостерегает власть событиями в Тунисе и Египте

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предостерегает власть от проведения реформ за счет малообеспеченных людей и будущих поколений.

Об этом она заявила в эфире программы «О главном» на Первом национальном телеканале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, главное - не допустить, чтобы экономический кризис в нашей стране перешел в социальный кризис, а затем - в кризис поколений. Не допустить, чтобы экономика начала проедать возможности будущих поколений, а страна - жила в долг.

Она отметила, что один из выводов Всемирного экономического форума, который завершился в швейцарском Давосе, – экономические системы 20 века не способны управлять рисками 21 века, они только перекладывают ответственность с одной части общества на другую. «Этот вывод как никогда касается Украины, где власть, действующая в системе 20-го века, перекладывает серьезные социальные риски на самые необеспеченные слои населения. Это касается роста цен на продукты питания, роста тарифов, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Ярким примером такой бесчеловечной политики является недавно внесенный правительством в Верховную Раду законопроект № 7562, который лишает льгот наиболее нуждающихся: чернобыльцев, инвалидов, ветеранов, детей войны, участников войны. И, если закон примут, то только Кабмин будет решать - кому какие льготы предоставлять, при этом сотни тысяч людей останутся без минимальной социальной помощи со стороны государства».

По мнению народного депутата, если Украина не сделает глобальных выводов из кризисна, то из посткризисного состояния страна может опять перейти в предкризисное. «Главное, не допустить, чтобы экономический кризис в нашей стране перешел в социальный кризис, а затем - в кризис поколений. Не допустить, чтобы экономика начала проедать возможности будущих поколений, а страна жила в долг», - подчеркнула депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что главная задача правительства не в достижении виртуальных экономических показателей, а в реальной борьбе с бедностью и безработицей. «Во всем мире сегодня обсуждается, как правильно сбалансировать экономический рост и сохранить социальные гарантии. События в Тунисе и Египте показали, что когда идет разрыв между властью и людьми, ростом экономики и реальными социальными гарантиями, то происходят, к сожалению, трагические события. Поэтому недопустимо увеличивать социальный разрыв между бедными и богатыми, недопустимо проводить реформы за счет малообеспеченных людей, за счет будущих поколений», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается ограничить или отменить социальные льготы для многих категорий населения.

Так, в проекте "О гарантиях исполнения решений суда" от 14 января текущего года планируется ограничить или отменить льготы для шахтеров, врачей, учителей, ученых, ветеранов войны, инвалидов войны, чернобыльцев всех категорий, участников боевых действий, ветеранов труда и многих других категорий. В проекте предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, а предлагается предусмотреть, что объем льгот будет определяться решениями правительства.

В Харькове представители чернобыльских ветеранских организаций седьмой день подряд проводят митинг с требованием к власти сохранить их социальные льготы. Они требуют от ВР не принимать вышеназванный законопроект.