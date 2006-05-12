Помаранчевые ”развели” социалиста Бокого

От Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина” и Социалистической партии Украины на должность председателя рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады пятого созыва должна была быть предложена кандидатура социалиста Ивана БОКОГО.

Об этом сам И.БОКИЙ сообщил в интервью газете “Украина молодая” (№ 84 от 12 мая 2006 г.).

Он отметил, что по данному вопросу была договоренность руководителей “партии МОРОЗА, ТИМОШЕНКО и то ли БЕССМЕРТНОГО, то ли ЕХАНУРОВА”.

По словам И.БОКОГО, в связи с этим он 5 апреля “досрочно приехал из Греции и сразу из аэропорта направился на заседание группы”. “Но “Наша Украина” обиделась на какое-то выступление Юлии ТИМОШЕНКО и решила несколько притормозить избрание руководителя подготовительной группы. Таким образом, мы оказались “безголовыми””, - сказал И.БОКИЙ.

Он считает, что должность председателя рабочей группы такова, что “практически ничего не означает” По словам И.БОКОГО, она предусматривает “только одно: проведение заседаний рабочей группы”. Он отметил, что нерешение данного вопроса уже “дало о себе знать”, поскольку якобы уже было определено, что первая сессия Верховной Рады Украины будет проведена 25 мая, но “такое решение не было кому подписать, потому что не было ни председателя, ни секретаря группы”.

Отвечая на вопрос, является ли свершившимся фактом то, что первая сессия парламента состоится 25 мая, И.БОКИЙ, отметил, что “можно дать процентов 95, что так и будет”. По его словам, в день открытия сессии будет два действа - в 10 часов пройдет торжественное заседание народных депутатов Украины, которое по регламенту проведет председатель Верховной Рады Украины предыдущего созыва, то есть Владимир ЛИТВИН. По словам И.БОКОГО, В.ЛИТВИН предоставит слово самому старшему депутату - Иван ГЕРАСИМОВУ (КПУ), которому летом исполнится 85 лет. И.БОКИЙ сказал, что уже после этого будет открытие первой сессии парламента пятого созыва.

Как сообщал УНИАН, 4 мая подготовительная депутатская группа парламента начала заседание, посвященное организации проведения первой сессии ВР 5-го созыва. В рабочую группу по подготовке первой сессии новоизбранной ВР вошел 31 депутат. Коммунисты и представители Партии регионов предложили кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА на должность председателя этой группы. За нее проголосовало 14 депутатов – представителей выше названных политических сил. Другая часть («Наша Украина», СПУ, БЮТ – 17 членов группы - УНИАН) не поддержала кандидатуру А.МАРТЫНЮКА и не предложила свою кандидатуру.