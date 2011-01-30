Губернатор: ставку Гитлера надо сделать туристическим объектом

Глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА настаивает на создании туристического маршрута на «Ставку Вервольф» (Винницкая область) ко Дню Победы 9 мая 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании в ОГА.

«Вокруг этого объекта уже много лет ведутся много разговоров, поэтому на «ставке Вервольф» пора создать туристический маршрут, музей памяти жертв фашизма таким образом, чтобы этот музей напоминал о тех временах, которые пережили наши люди, о жертвах и героизме нашего народа. Также следует продемонстрировать лицо врага-фашиста. Мы должны продемонстрировать, какого врага победил наш народ», - сказал Н.ДЖИГА.

Руководитель области поручил, чтобы земля под «Ставкой Вервольф» была изъята из пользования «Винницаоблагролес» и передана Винницкому краеведческому музею.

По словам Н.ДЖИГИ, возле этого объекта должен быть создан музей, где будут представлены исторические вещи времен Великой Отечественной войны. «На создание этого объекта должны быть направлены все силы управления культуры Винницкой облгосадминистрации и привлечены самые лучшие специалисты области», - отметил он.

Справка. Ставка Гитлера "Вервольф" (нем. Werwolf - «оборотень») размещалась в 8 км к северу от Винницы возле с. Коло-Михайливка. Она предназначалась для управления военными действиями на Восточном фронте, а некоторые исследователи допускают, что и для последующих боевых действий в направлении Ирана и Индии. Строительство велось с осени в 1941 г., действовать начала с апреля 1942, в марте в 1944 г., в канун немецкого отступления, ставку взорвали.

«Вервольф» фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Прусии. Имела электростанцию, аэродром, водоснабжение. Наземная часть - 81 деревянный дом, подземная - три железобетонных бункера, в частности главный бункер Гитлера с толщиной стен 2,5 м, перекрытий - 4,5 м.