В Киеве проходит акция памяти Героев Крут.

Как передает корреспондент УНИАН, возле станции метро «Арсенальная» собралось около 300 человек под флагами Украинской Народной Партии и Конгресса украинских националистов. В акции принимают участие люди преимущественно среднего возраста, а также молодежь.

Около 12 часов участники акции двинулись по улице Мазепы к памятнику Героям Крут на Аскольдовой Могиле. Шествие сопровождалась исполнением украинских песен и костюмированным действом.

Возле памятника Героям Крут участники акции намерены провести митинг.

Участников акции сопровождают представители правоохранительных органов. В частности, возле станции метро «Арсенальная» находится 4 автобуса милиции.