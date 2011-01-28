Попов не горит желанием выполнять просьбу Азарова?

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сознался, что видел Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО перед новогодними праздниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам.

Так, на вопрос представителей СМИ: “Мэра нашли?“ - А.ПОПОВ ответил: “Ну, он не пропадал никуда. То есть, вы можете с ним пообщаться, и он даст ответы на те вопросы, которые интересуют. У меня состоялся с ним телефонный разговор – все нормально, Леонид Михайлович жив и здоров...“

В то же время, на вопрос, где сейчас мэр, председатель КГГА посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом непосредственно к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

“Спросите у него”, - сказал А.ПОПОВ.

А на другой вопрос: “А когда вы его видели в последний раз?”, руководитель горадминистрации с некоторой задержкой ответил: “Перед новогодними праздниками”.

Как сообщал УНИАН, 27 января премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к председателю Киевской горгосадминистрации А.ПОПОВУ с просьбой «обязательно найти» Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и вернуть его на работу.

«Александр Павлович, он в отпуске у нас, да? А кто-то страдает от его отсутствия? Киевляне мечтают, чтобы он вернулся? Мечтают?», - поинтересовался Н.АЗАРОВ.

Обращаясь к А.ПОПОВУ, глава правительства сказал: «Обязательно найдите мэра. Сообщите, что киевляне соскучились по нему. Очень хотят его видеть, и просят быстрее приступить к работе».

За день до этого, отвечая журналистам на вопрос о мэре, А.ПОПОВ заверил, что общается с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, хотя не уточнил, где тот находится. На уточняющий вопрос журналистов, появляется ли Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на работе в мэрии, председатель КГГА сказал: “Мы общаемся с ним”.

В конце декабря 2010 года газета «Сегодня» сообщила, что Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Украине нет с начала ноября, с момента официального назначения А.ПОПОВА председателем КГГА. Как рассказал тогда газете источник из близкого окружения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он выехал в Европу, к жене Алине АЙВАЗОВОЙ, и даже документы на подпись ему возят туда.