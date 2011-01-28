У Тимошенко говорят, что набожность Януковича - показушная

ВО «Батьківщина» требует отменить дискриминационные решения правительства относительно церквей и религиозных организаций.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой “Батьківщини” заявлении по поводу экономической дискриминации религиозных организаций и церквей.

В заявлении отмечается, что с 1 февраля 2011 года вступает в силу решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которым тариф на электроэнергию для религиозных организаций повышается на 30 процентов. В нем отмечается, что еще 1 июля прошлого года “правительство АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА почти вдвое увеличило ставку аренды государственного и коммунального имущества, в том числе для церквей и религиозных организаций”. В заявлении отмечается, что “показательно, что эти действия, направленные против религиозных организаций и церквей, происходит на фоне показушной набожности Виктора ЯНУКОВИЧА”.

ВО «Батьківщина» требует отменить “дискриминационные решения ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА, ведь церкви – это не коммерческие организации”.